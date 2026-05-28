Убийство или случайность? Как погиб Андрей Панин, который мог отметить 64-летие

28 мая актеру Андрею Панину могло бы исполниться 64 года, но его жизнь оборвалась в 2013 году. О его личной жизни ходило много слухов, но еще больше взволновала общественность новость о его неожиданной смерти, сообщает StarHit .

Путь к славе

Путь Панина к славе был долог и тернист, но, зарабатывая копейки на первых съемках, он не думал бросать профессию. Его целеустремленность и самоотверженность окупились: после фильма «Мама, не горюй» и сериала «Бригада» на артиста обрушились популярность и любовь зрителей. Он сыграл много ролей и выступал как режиссер. У зрителей сложился стереотип, что Панин предстает на экране в образе антагониста главного героя. А актер так не считал.

«Может, просто эти роли яркие или зрители злодеев больше любят. На самом деле из более чем 60 сыгранных мною ролей только семь процентов отрицательные», — говорил артист.

Личная драма и семейные испытания

В личной жизни тоже было не все гладко. Его первой женой стала дочь партийного начальника, студентка экономического вуза Татьяна Французова. Ее родители не жаловали избранника дочери, так как он был слишком прост и беден. Однако на протяжении брака супругу Панина не смущали ни постоянная нехватка денег, ни маленькая комната, ни отсутствие мужа, который пропадал на учебе, ни его измены. Все пошло прахом только после того, как Панин не приехал к ней в больницу, когда она рожала дочь Надю.

Говорили, что именно в момент рождения дочери актер запил. У него тогда брак рушился, а в Московском художественном театре он сидел почти без работы.

Его второй женой стала актриса, студентка школы-студии МХАТ Наталья Рогожкина. На момент знакомства ей было 19, а ему — 32. Несмотря на то, что у обоих имелись другие любовники, они все же порвали с прошлым и стали жить вместе. У супругов родились двое сыновей.

Загадка смерти: версии следствия и друзей

Панина нашли мертвым в своей квартире в Москве 6 марта 2013 года. Согласно официальной версии СК, звезда культового сериала «Бригада» стал жертвой несчастного случая. В его крови была обнаружена большая доза алкоголя. Судебные эксперты заявили, что актер вероятнее всего упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной. При этом следов ограбления в квартире выявлено не было.

Однако друзья актера не поверили в несчастный случай. Они не считали, что у Панина были серьезные проблемы с алкоголем.

«Да, у него бывали запои. Но к алкоголю он относился, скорее, как к чему-то для души. И при этом был внимателен к телу: не курил и правильно питался — ел только свежие продукты, не пил растворимый кофе. Каждый день занимался гимнастикой», — поделился оператор Игорь Гринякин.

Некоторые предположили, что Панин мог познакомиться с кем-то на улице, привести сомнительных людей в дом, а во время застолья, поссориться с ними, злоумышленники его и убили. Но у этой версии нашлись и противники, считающие, что актер никогда бы не привел незнакомцев в дом.

Еще одна странность в деле — в доме нашли много бутылок водки, а друзья точно знают, что Панин предпочитал пить красное вино. Странно и то, что в помещении было перевернуто съемочное оборудование, ведь артист аккуратно относился к инвентарю и старался вообще не трогать его.

Одной из версий смерти Панина друг назвал заказное убийство из-за любовной связи с женой украинского криминального авторитета.

