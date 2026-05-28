США направили своего представителя для участия в ПМЭФ-2026

Представители свыше 130 стран и территории подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который пройдет с 3 по 6 июня. В том числе на мероприятие приедет представитель США, сообщается на сайте фонда «Росконгресс».

Среди участников форума — главы госструктур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества, а также представители СМИ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026 председателя американской комиссии по изящным искусствам Родни Кука. Представитель главы Белого дома примет участие в мероприятиях форума, в том числе в сессии «Россия — США: диалог культур».

Кроме того, американская торговая палата в России и фонд «Росконгресс» проведут бизнес-диалог «Россия-США». Стороны планируют обсудить перспективы взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможные совместные проекты в условиях новой глобальной экономической реальности.

«Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества», — сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он добавил, что форум последовательно укрепляет свою роль платформы, где государства, бизнесы и международные организации могут вести открытый и содержательный диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах.

