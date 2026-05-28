Мест нет: первоклассника отказались взять в школу без объяснения причин

Жительница Волгограда Марина (имя изменено) пожаловалась, что ее сына отказались взять в первый класс без объяснения причин. При этом сомнений, что ребенок должен учиться в этом учебном заведении, нет — семья живет рядом, сообщает V1.RU .

«У нас постоянная прописка, купили квартиру за много миллионов, потому что рядом школа, и пришел ответ — что мест нет! Нам, обычным людям, и не покажут, по каким критериям кого отобрали», — рассказала женщина.

На собрании родителям будущих первоклассников сообщили, что при поступлении есть очередность: сначала берут детей участников СВО, военных, полицейских, тех, чьи братья и сестры учатся в этом учебном заведении. Семья относится к последней категории, но для них места не нашлось.

В письме родителей попросили обратиться в департамент по образованию, чтобы ребенка зачислили в другую школу. На госуслугах показано, что мест нет во всех учебных заведениях района. В итоге сына предлагают возить в другие школы города.

