В КП-3 ГУФСИН России по Московской области прошел День открытых дверей

В колонии-поселения № 3 (г. Электросталь) прошел День открытых дверей. Мероприятие проводилось с целью поддержания и укрепления социально-полезных связей осужденных, их ресоциализации и дальнейшей успешной адаптации в обществе, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Родственники смогли ознакомиться с условиями, в которых отбывают наказание их близкие, проводят трудовые будни и досуг. В рамках встречи, сотрудники учреждения ответили на все интересующие вопросы.

Завершилось мероприятие концертом, подготовленным осужденными. Далее прошло чаепитие, во время которого осужденные смогли пообщаться со своими близкими.