В Подмосковье отремонтируют 7 дорог к детским лагерям в 2026 году

В Подмосковье в ходе ремонтного сезона 2026 года обновят семь региональных дорог, ведущих к детским лагерям. Работы пройдут в шести округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», всего планируется привести в порядок 45 км покрытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас дорожники ремонтируют три дороги, обеспечивающие проезд к четырем детским лагерям. В муниципальном округе Егорьевск обновляют 2,7 км участка «МЕТК — Акатово», который проходит через деревни Акатово и Жучата до пересечения с Егорьевским шоссе. В Акатове расположен спортивно-оздоровительный лагерь «Ракета».

В городском округе Клин приводят в порядок 17 км дороги «М-10 „Россия“ — Зубово — МБК» от СНТ «Гермес» до деревни Синьково. По ней можно добраться к лагерям «Орленок» и «Вымпел», последний раз участок ремонтировали в 2016 году. В Наро-Фоминском округе меняют более 4 км покрытия на дороге «Нара — Таширово — МБК» через деревни Таширово и Литвиново, где находится лагерь «Литвиново».

«Качество дорог напрямую влияет на организацию детского отдыха, ведь наша цель — сделать путь для детей удобным и безопасным. В этом сезоне специалисты Мосавтодора обновят 45 км покрытия на семи региональных дорогах», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы также пройдут в Ступине, Одинцовском и Ленинском округах. К детскому санаторию «Васильевское» Минздрава РФ отремонтируют около 1 км дороги в сельском поселении Никольское Одинцовского округа. В Ленинском округе обновят более 10 км Володарского шоссе от пересечения с Революционной улицей в поселке Молоково до границы с Раменским округом. По шоссе ежедневно проезжают около 25 тыс. автомобилей, рядом расположен оздоровительный комплекс «Салют».

В городском округе Ступино отремонтируют более 6 км дороги «Ступино — Малино» между деревнями Матюково и Возрождение, а также 3,4 км участка «„Ступино — Малино“ — Куртино». Эти дороги ведут к здравнице имени А. Ю. Гагарина, а также к дому отдыха «Родничок» и санаторию «Заря».

На всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.