Ученые выявили связь нерегулярного питания с депрессией

Ученые проанализировали данные 21 тысячи взрослых и обнаружили связь между нарушением режима питания и симптомами депрессии, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследователи оценили влияние регулярности приемов пищи и качества рациона на психическое состояние участников. Наиболее выраженная связь с симптомами депрессии наблюдалась у людей, которые часто пропускали завтрак.

Самые неблагоприятные показатели зафиксированы у тех, кто сочетал отказ от утреннего приема пищи с бедным по составу рационом.

Авторы работы подчеркнули, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. По их словам, люди с депрессией могут чаще пропускать еду из-за потери аппетита и снижения мотивации.

Кроме того, ученые не учитывали уровень стресса и качество сна, которые также способны влиять на психическое состояние.

