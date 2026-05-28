В Подмосковье обучили более 200 специалистов РСО работе с теплосетями

Практический семинар по эксплуатации сетей теплоснабжения прошел в Подмосковье по инициативе министерства энергетики региона. В обучении участвуют главные инженеры и технические руководители ресурсоснабжающих организаций, всего планируется подготовить более 200 специалистов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Семинар посвятили обеспечению качества и надежности эксплуатации тепловых сетей. Основное внимание уделили монтажу стыковых соединений и применению систем оперативно-дистанционного контроля трубопроводов в ППУ-изоляции. Программу подготовили группа ПОЛИПЛАСТИК и Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией по заданию министерства энергетики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.