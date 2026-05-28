Более 20 тыс предпринимателей Подмосковья используют сервис Мособлгаза

Версия личного кабинета 2.0 работает с июня 2022 года. Через сервис предприниматели могут заказать 28 услуг компании. Среди наиболее востребованных — технологическое присоединение, приемка узла учета, проверка изолирующего соединения, комплексная защита подземных газопроводов и расчет МЧРГ.

При подаче заявки на газификацию объекта капитального строительства за предпринимателем закрепляется персональный менеджер. Он сопровождает процесс подключения к газу на всех этапах.

Также клиенты могут подписывать необходимые документы онлайн с помощью электронной цифровой подписи. Для регистрации в личном кабинете нужно перейти по ссылке на сайте компании и указать ИНН, КПП организации и электронную почту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.