В Быково пройдет этап чемпионата России по дрэг-рейсингу

Первый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу состоится 30–31 мая 2026 года на автодроме RDRC Racepark в горокруге Жуковский. В соревнованиях примут участие более 100 гонщиков из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На старт выйдут свыше 100 пилотов. К новому сезону многие участники модернизировали автомобили и мотоциклы, чтобы обновить личные рекорды.

Соревнования пройдут в нескольких сериях: Про — для профессиональной техники с каркасом безопасности, Про Стрит — для самых быстрых дорожных машин, Стрит — для серийных автомобилей, Клуб — для кастомной техники с механической трансмиссией и Мото — для мотоциклов.

В рамках этапа состоится фестиваль Russian Weekend Drags от сообщества Mad Buckets. Гости увидят классические американские автомобили с 1950-х годов, современные редкие модели и кастом-проекты. В воскресенье часть машин выйдет на дрэг-стрип, по итогам заездов определят самых быстрых участников.

Для зрителей подготовлены трибуны и премиум-зона, ресторанный дворик, парковка и детский городок с аниматорами. Также будут доступны дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии и технический парк с возможностью осмотреть автомобили участников. Автодром расположен на территории бывшего аэропорта Быково, где взлетно-посадочную полосу обновили по стандартам FIA.

Начало заездов — в 10:00. Соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

