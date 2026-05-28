Институт «отмены» работает: тренера-скандалиста выгнали из фитнес-клуба Казани

Тренера, который оскорбил блогера и угрожал ему в Сети, уволили из фитнес-клуба в Казани. Об этом сообщило руководство спортивного учреждения.

В фитнес-клубе отметили, что считают недопустимыми оскорбления, унижение достоинства человека и любые формы неуважительного общения. С тренером, который нарушил эти принципы, компания прекратила взаимодействие и расторгла договор.

Также клуб принес извинения блогеру и всем, кого задели, обидели слова тренера.

«Мы уважаем личные границы каждого человека и убеждены, что взаимное уважение должно оставаться основой любого общения», — добавили там.

Ранее блогер рассказал в Instagram*, что столкнулся с агрессией и потоком личных оскорблений со стороны фитнес-тренера из Казани, который оскорбил его из-за большого расстояния между двумя передними зубами.

Когда блогер записал видео, где рассказал об этой ситуации, мужчина перешел на угрозы и потребовал удалить опубликованные материалы. Автор ролика перенаправил претензии к руководству спортивного учреждения.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

