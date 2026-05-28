Мы ждали отпуска годами: 180 россиян застряли в аэропорту Казани почти на сутки

180 россиян собирались улететь из Казани в Анталью и выяснили, что им продали билеты авиакомпании, у которой закончилось разрешение на вылет. Они провели в аэропорту около суток в ожидании решения проблемы.

Пассажиры рассказали в соцсетях, что давно мечтали об отпуске. Они приобрели туры у турагентства, вылет был назначен из Казани. Многие приехали туда из других городов, например, семье с маленьким ребенком пришлось ехать в столицу Татарстана 7 часов из Кирова.

Но в аэропорту всех туристов ждал неприятный сюрприз — рейс перенесли четыре раза, а затем и вовсе отменили. По словам пассажиров, причину отмены не объяснили, а еду, воду и ночлег не предложили. Некоторые люди были вынуждены самостоятельно искать гостиницу, другие остались в аэропорту, чтобы узнать информацию о рейсе.

Выяснилось, что турагентство продало людям билеты авиакомпании Air Anka, у которой закончилось разрешение на вылет. У нее даже не было списка пассажиров. Спустя 18 часов пассажиров все-таки посадили на самолет другой авиакомпании.

Сейчас путешественники планируют подать иск в суд и потребовать компенсацию. Как пишет Mash Iptash, в Росавиации объяснили, что Air Anka не может летать в Россию после 25 мая, но перевозчик уже продал рейсы туроператору до конца октября.

