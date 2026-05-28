Она материлась: россиянку с сыном-инвалидом выгнали из Пермской филармонии?
Россиянка пожаловалась, что ее с сыном-инвалидом вынудили покинуть концерт в филармонии в Пермском крае. Сотрудники культурного учреждения заявляют, что женщина сама ушла, при этом «послав всех на три буквы», пишет «ЧП Пермь».
Девушка рассказала свою версию случившегося. По ее словам, ребенок искренне наслаждался музыкой, но в силу особенностей развития не мог сдерживать эмоций, потому негромко вскрикивал. Другие зрители несколько раз недовольно оборачивались в их сторону, а сотрудники несколько раз подошли и в грубой форме потребовали тишины.
После этого девушке и ее сыну пришлось покинуть концерт. Она записала видео, где в слезах рассказывает о случившемся и говорит о жестокости людей. Однако у сотрудников филармонии своя версия: они заявляют, что девушку никто не выгонял.
Персонал утверждает, что ребенок кричал на весь зал во время концерта, из-за чего сотрудники вежливо попросили мать его успокоить. Россиянка же вместо того, чтобы помочь сыну, сама ушла со скандалом, покрыв сотрудников филармонии матом.
