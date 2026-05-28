Она материлась: россиянку с сыном-инвалидом выгнали из Пермской филармонии?

Россиянка пожаловалась, что ее с сыном-инвалидом вынудили покинуть концерт в филармонии в Пермском крае. Сотрудники культурного учреждения заявляют, что женщина сама ушла, при этом «послав всех на три буквы», пишет «ЧП Пермь» .

Девушка рассказала свою версию случившегося. По ее словам, ребенок искренне наслаждался музыкой, но в силу особенностей развития не мог сдерживать эмоций, потому негромко вскрикивал. Другие зрители несколько раз недовольно оборачивались в их сторону, а сотрудники несколько раз подошли и в грубой форме потребовали тишины.

После этого девушке и ее сыну пришлось покинуть концерт. Она записала видео, где в слезах рассказывает о случившемся и говорит о жестокости людей. Однако у сотрудников филармонии своя версия: они заявляют, что девушку никто не выгонял.

Персонал утверждает, что ребенок кричал на весь зал во время концерта, из-за чего сотрудники вежливо попросили мать его успокоить. Россиянка же вместо того, чтобы помочь сыну, сама ушла со скандалом, покрыв сотрудников филармонии матом.

