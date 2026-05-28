Как подорожал алкоголь в России в 2026 году: бренди вырос в цене почти на 20%
За последний год сильнее всего среди крепкого алкоголя в России подорожал бренди — почти на 20%, тогда как минимальный рост цен показал джин. Также заметно выросла стоимость рома, водки, виски и коньяка, сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
Как изменились цены на крепкий алкоголь в России:
Напиток
Рост цены за год
Средняя цена
Бренди (0,6 л)
+19,6%
1037,2 рубля
Ром
+14,9%
910,8 рубля
Водка
+14,4%
523,8 рубля
Виски
+13,1%
1025,6 рубля
Коньяк
+10,4%
1157,7 рубля
Джин
+5,8%
714,3 рубля
Аналитики изучили динамику цен на крепкий алкоголь разных производителей в торговых сетях российских городов. Исследование охватывает период с мая 2025 года по май 2026 года.
Самый заметный рост стоимости зафиксирован у бренди — средняя цена напитка превысила 1 тыс. рублей за бутылку объемом 0,6 л. Более чем на 14% за год также выросли цены на ром и водку.
Минимальную динамику среди исследуемых категорий показал джин — за год его средняя стоимость увеличилась на 5,8%.
В исследовании учитывались средние цены без акционных предложений и скидок, поэтому фактические траты покупателей могут отличаться в зависимости от торговой сети и специальных предложений.
Ранее стало известно, что в январе — апреле отмечен рост продаж водки, но при этом ее доля в структуре реализации крепкого алкоголя уменьшилась, составив около 60%.Эксперты связывают данную тенденцию в первую очередь с более выраженным ростом продаж джина, рома, настоек.
