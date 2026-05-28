Как подорожал алкоголь в России в 2026 году: бренди вырос в цене почти на 20%

Экономика

За последний год сильнее всего среди крепкого алкоголя в России подорожал бренди — почти на 20%, тогда как минимальный рост цен показал джин. Также заметно выросла стоимость рома, водки, виски и коньяка, сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Как изменились цены на крепкий алкоголь в России:

Напиток

Рост цены за год

Средняя цена

Бренди (0,6 л)

+19,6%

1037,2 рубля

Ром

+14,9%

910,8 рубля

Водка

+14,4%

523,8 рубля

Виски

+13,1%

1025,6 рубля

Коньяк

+10,4%

1157,7 рубля

Джин

+5,8%

714,3 рубля

Аналитики изучили динамику цен на крепкий алкоголь разных производителей в торговых сетях российских городов. Исследование охватывает период с мая 2025 года по май 2026 года.

Самый заметный рост стоимости зафиксирован у бренди — средняя цена напитка превысила 1 тыс. рублей за бутылку объемом 0,6 л. Более чем на 14% за год также выросли цены на ром и водку.

Минимальную динамику среди исследуемых категорий показал джин — за год его средняя стоимость увеличилась на 5,8%.

В исследовании учитывались средние цены без акционных предложений и скидок, поэтому фактические траты покупателей могут отличаться в зависимости от торговой сети и специальных предложений.

Ранее стало известно, что в январе — апреле отмечен рост продаж водки, но при этом ее доля в структуре реализации крепкого алкоголя уменьшилась, составив около 60%.Эксперты связывают данную тенденцию в первую очередь с более выраженным ростом продаж джина, рома, настоек.

