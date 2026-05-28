Как подорожал алкоголь в России в 2026 году: бренди вырос в цене почти на 20%

За последний год сильнее всего среди крепкого алкоголя в России подорожал бренди — почти на 20%, тогда как минимальный рост цен показал джин. Также заметно выросла стоимость рома, водки, виски и коньяка, сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Как изменились цены на крепкий алкоголь в России:

Напиток Рост цены за год Средняя цена Бренди (0,6 л) +19,6% 1037,2 рубля Ром +14,9% 910,8 рубля Водка +14,4% 523,8 рубля Виски +13,1% 1025,6 рубля Коньяк +10,4% 1157,7 рубля Джин +5,8% 714,3 рубля

Аналитики изучили динамику цен на крепкий алкоголь разных производителей в торговых сетях российских городов. Исследование охватывает период с мая 2025 года по май 2026 года.

Самый заметный рост стоимости зафиксирован у бренди — средняя цена напитка превысила 1 тыс. рублей за бутылку объемом 0,6 л. Более чем на 14% за год также выросли цены на ром и водку.

Минимальную динамику среди исследуемых категорий показал джин — за год его средняя стоимость увеличилась на 5,8%.

В исследовании учитывались средние цены без акционных предложений и скидок, поэтому фактические траты покупателей могут отличаться в зависимости от торговой сети и специальных предложений.

Ранее стало известно, что в январе — апреле отмечен рост продаж водки, но при этом ее доля в структуре реализации крепкого алкоголя уменьшилась, составив около 60%.Эксперты связывают данную тенденцию в первую очередь с более выраженным ростом продаж джина, рома, настоек.

