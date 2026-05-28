Россияне стали пить больше джина и рома вместо водки

В январе — апреле отмечен рост продаж водки, но при этом ее доля в структуре реализации крепкого алкоголя уменьшилась, составив около 60%, сообщает «Коммерсант» .

Снижение доли рынка у этого алкоголя наблюдается, несмотря на увеличение розничных продаж — на 1,6%, до 24,2 млн декалитров (дал).

Как уточнили участники рынка, спрос на водку суперпремиум-сегмента вырос на 20,6% год к году, до 513,9 тыс. дал, сегмента премиум — на 14,3%, до 2,81 млн дал, мейнстрим-сегмента — на 1,6%, до 13,19 млн дал (см. график). В экономсегменте отмечено уменьшение продаж на 5,3%, до 7,48 млн дал.

Эксперты связывают данную тенденцию в первую очередь с более выраженным ростом продаж джина, рома, настоек.

По мнению президента Ladoga (водка «Царская») Вениамина Грабара, бюджетная водка сейчас теряет спрос из-за того, что потребители начали предпочитать ей настойки.

Вице-президент D.I.S.T. Spirits (бренды Nerpa, «Побеda», «Байкал») Алевтина Хасанова уточнила, что снижение продаж водки происходят на фоне опережающего роста других категорий: хорошие тепмпы показывают джин, ром и готовые коктейли. По информации Алкогольной сибирской группы (марки «Хаски», «Пять озер»), в натуральном выражении самый большой рост показывают некрепкие настойки — на 19–29%, соджу — на 14%.

Популярность указанных напитков повышается из-за стремления потребителей расширить вкусовую палитру, считает директор по маркетингу «Татспиртпрома» (бренды Tundra, Graf Ledoff, «Алтай») Елена Слободанюк.

