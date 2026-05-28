Зачем в России «заливают блюда майонезом»? Объясняет врач

Майонез способен перебивать неприятный вкус и запах продуктов, которые уже начали портиться, однако сам по себе он не делает такую еду безопасной, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«В состав майонеза входит уксус: он придает соусу слегка кислый вкус и создает среду, в которой многие бактерии не выживают. Благодаря этому майонез способен замаскировать легкий привкус блюда, которое уже начало портиться. Насыщенный вкус и аромат соуса перебивают неприятные оттенки, которые появляются у продуктов, пролежавших чуть дольше положенного», — пояснила Кашух.

Она добавила, что майонез может скрыть начальные признаки бактериальной порчи, но не убивает сами бактерии, которые уже успели размножиться в некачественном основном ингредиенте.

«То есть соус делает еду на вид и на вкус нормальной, а микробы внутри остаются. Человек может съесть такое блюдо и даже не заподозрить, что продукты были несвежими», — отметила врач.

Кашух уточнила, что в России также часто используют майонез для «освежения» внешнего вида дешевых закусок. Жирная текстура соуса и глутамат натрия превращают безвкусные или жесткие продукты в более привлекательные как на вид, так и на вкус.

«В дешевых столовых, точках быстрого питания и на кулинарных производствах соус работает как универсальный исправитель вкуса. С его помощью можно продлить срок использования продуктов сниженного качества — например, мяса, которое начало подсыхать, или несвежих овощей», — рассказала специалист.

28 мая отмечается День майонеза. Праздник связан с историей происхождения популярного соуса. Его создали 28 мая 1756 года на испанском острове Менорка во время войны. Повару приказали сделать блюдо из имеющихся продуктов — растительного масла, яиц и лимонов.

