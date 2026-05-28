Ребенок может задохнуться: чем грозит неправильный выбор подушки

Пылевые клещи, споры плесени, белок птичьего пера — мощнейшие аллергены, которые часами контактируют с лицом спящего ребенка, и могут привести к сильнейшей аллергической реакции, сообщил РИАМО врач-терапевт Олег Наумов.

«При отеке Квинке отекают не только кожа и слизистые — отек гортани способен перекрыть дыхательные пути за считанные минуты. Без экстренной помощи ребенок может задохнуться. И это не преувеличение — это реальный сценарий, который педиатры и аллергологи видят регулярно», — сказал врач.

Он добавил, что первый эпизод может быть легким, второй — смертельным, потому что аллергическая реакция при повторном контакте нарастает.

«Неправильно подобранная подушка — это не вопрос комфорта, это вопрос безопасности. Детям с любой склонностью к аллергии категорически нельзя спать на перьевых и пуховых подушках. Только гипоаллергенные синтетические наполнители, регулярная стирка, защитные чехлы», — добавил Наумов.

