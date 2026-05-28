Эксперт рассказала россиянам, как не сойти с ума при сборах в отпуск с детьми

Первый семейный отпуск с маленьким ребенком часто пугает родителей, которые не знают, как ничего не забыть, не сойти с ума и при этом не тащить полчемодана лишних вещей. Главный дизайнер бренда детской одежды Lassie Алена Лисичкина поделилась с РИАМО практическими советами. По ее словам, готовиться к поездке лучше заранее, а главное правило — подбирать гардероб не под каждый отдельный случай, а выстраивать систему.

По словам Лисичкиной, выбор вещей напрямую зависит от формата отдыха. Для моря нужна дышащая и быстро сохнущая одежда — например, муслиновые платья или хлопковые костюмы, а также вещи с UPF-защитой для долгого пребывания на солнце. Также следует не забыть про панаму и очки.

Для походов и активного отдыха, наоборот, пригодятся куртки с защитой от ветра и дождя. Эксперт советует принцип многослойности: футболка + флисовая толстовка + мембранная куртка легко адаптируются к любой погоде и занимают меньше места, чем одна тяжелая вещь.

«Для поездки важно не составлять отдельные комплекты под каждый случай, а выстраивать гардероб как систему. В основе должны быть универсальные вещи, которые легко комбинируются между собой. Например, вместо одного тяжелого свитера лучше взять футболку, флисовую толстовку и легкую мембранную куртку. Образ будет удобнее адаптировать к разной погоде, чем отдельные вещи под каждую температуру, и займет меньше места», — объяснила дизайнер.

При этом не стоит отказываться от запаса «на всякий случай» — лишний комплект одежды и запасная обувь с детьми действительно часто пригождаются. А вот брать отдельные образы под каждый день неэффективно. Лучше собрать капсулу: базовые футболки, лонгсливы, удобные брюки, шорты и верх в единой цветовой гамме, которые легко смешиваются между собой.

Подход к сборам зависит и от возраста ребенка. Малышам важно простое переодевание и максимум запасов. Дошкольникам — удобная обувь без шнурков и одежда без сложных застежек, чтобы могли одеваться сами. Школьникам уже можно собирать полноценные капсулы, составляя из небольшого количества вещей разные стильные комплекты.

«Одежда для отпуска должна быть в первую очередь функциональной. В путешествиях обычно нет возможности постоянно переодеваться. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и мог быстро надеть или снять вещь. Например, одежда с удобной молнией и обувь без шнурков поможет сэкономить время на сборах», — рассказала Лисичкина.

