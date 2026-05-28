Участник «Героев Подмосковья» оценил новый формат помощи семьям бойцов СВО

Участник программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров поделился РИАМО впечатлениями о работе с семьями участников специальной военной операции (СВО). Во время практики он помогал родственникам бойцов решать самые разные вопросы — от земельных и строительных до социальных проблем, после чего пришел к выводу, что этот формат работы самый эффективный.

По словам Шарова, такой формат помощи оказался гораздо удобнее и быстрее, чем традиционные попытки попасть напрямую к руководству. Главное преимущество нового подхода, как отметил участник программы, — это детальное разъяснение каждого вопроса.

Специалисты не просто давали ответы, но и объясняли людям, на какие законы ссылаться, какие документы собирать и как правильно оформить заявления. Благодаря этому семьи участников СВО перестали чувствовать себя брошенными на произвол судьбы и получили реальный инструмент для решения своих проблем, добавил он.

«Во время практики работа шла с семьями участников СВО, вопросы были самыми разными: земельные, строительство, социальная сфера. По каждому вопросу все объясняли, давали ссылки на законы, помогали разобраться. И стало понятно, что такой формат намного эффективнее, чем пытаться по каждому вопросу идти напрямую к главе», — сказал Шаров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

