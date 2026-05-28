Эксперт: МАКС демонстрирует феноменальное уважение к пользовательским данным

сегодня в 10:30

МАКС демонстрирует феноменальное уважение к пользовательским данным через систему импорта и экспорта. Переход с других мессенджеров осуществляется бесшовно благодаря парсерам, которые корректно переносят не только текст, но и метаданные, таймстемпы и структуру вложений. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

По его словам, функция бэкапа генерирует полностью автономные HTML-архивы с внедренным локальным поиском и сохранением оригинальной файловой структуры.

«Ваши данные никогда не превращаются в заложников экосистемы: выгрузка архивов любого объема происходит в фоновом режиме, не обрывается при смене сети и хешируется для проверки целостности», – сказал эксперт.

Разработчики реализовали стандарт открытых данных на уровне ядра, что делает МАКС самым транспарентным инструментом на рынке, где пользователь является единоличным владельцем своей информации, отметил он.

