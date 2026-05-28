Сборная города Видное вышла в полуфинал Центральной Юго-Западной Лиги КВН

По итогам четвертьфинальных игр Центральной «Юго-Западной» Лиги КВН «Сборная города Видное» вышла в полуфинал. Команда из Ленинского городского округа приняла участие в играх, которые состоялись в Тамбовской области и объединили 14 команд из девяти регионов России, включая Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Игры получились очень сильными и конкурентными — каждая команда была хорошо подготовлена и демонстрировала высокий уровень. Мы серьезно подошли к подготовке, постарались показать хороший результат и по итогам игры вышли в полуфинал. Для нашей команды это важный этап сезона», — приводятся в сообщении слова директора МБУ по работе с молодежью «Энергия» Ильи Сенчурова.

Уточняется, что четвертьфинальные игры прошли в Котовске и Тамбове в два игровых дня.

«Сборная города Видное» выступила 21 мая на сцене учебного театра ТГУ имени Г. Р. Державина, где за выход в следующий этап сезона боролись восемь команд из разных регионов страны. Жюри оценивало выступления участников в трех конкурсах: «Приветствие», «Комбинированная разминка» и «СТЭМ». По итогам конкурсных испытаний команда из Ленинского округа заняла второе место.«Сейчас продолжается подготовка к полуфиналу. Работаем над новым материалом, готовим номера и стараемся подойти к следующему этапу еще более собранно и уверенно», — добавил Илья Сенчуров.

Полуфинальные игры Центральной «Юго-Западной» Лиги КВН состоятся осенью этого года.

