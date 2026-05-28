сегодня в 11:54

Курс евро к рублю летом 2026 года: прогноз экспертов и ждать ли роста до 95 рублей

О прогнозе курса евро к рублю на лето 2026 года, факторах и сценариях, читайте в материале РИАМО.

Летом 2026 года рубль может постепенно начать слабеть, считают эксперты. Пока российскую валюту поддерживают дорогая нефть, высокая ключевая ставка и продажи валюты со стороны ЦБ, однако к концу лета часть этих факторов может ослабнуть. Аналитики допускают рост курса евро до 90–95 рублей без резких девальвационных шоков.

Главное о курсе евро летом 2026 года

Фактор Влияние на рубль Высокая нефть Поддерживает рубль Продажи валюты ЦБ Укрепляют рубль Снижение ставки ЦБ Ослабляет рубль Спрос на валюту летом Давит на рубль Дивидендный сезон Может усилить волатильность

Возможные сценарии курса евро летом 2026 года

Сценарий Курс евро Базовый 83-88 рублей Умеренно негативный 90-95 рублей Негативный выше 95 рублей

Почему рубль пока остается стабильным летом 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

В первой половине лета рубль продолжает получать поддержку сразу от нескольких факторов. Главный из них — высокие цены на нефть и энергоносители на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин, дополнительную поддержку российской валюте оказывает продажа валюты со стороны Банка России.

«В летний период основным драйвером изменения валютных курсов будет завершение операций по продаже валюты со стороны ЦБ на 4,6 миллиарда рублей. Это сократит объем предложения валюты и может привести к постепенному ослаблению курса», — поясняет эксперт.

Кроме того, рубль пока поддерживает высокая ключевая ставка. Из-за дорогих кредитов и высокой доходности депозитов рублевые активы остаются привлекательными для инвесторов и бизнеса.

Почему рубль может ослабнуть летом 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

Во второй половине лета ситуация может постепенно измениться. Аналитики считают, что давление на рубль будет усиливаться по мере снижения ключевой ставки и сокращения поддержки со стороны ЦБ.

По словам Бредихина, на горизонте ближайших 12 месяцев привлекательность рублевых активов будет снижаться, а текущие факторы поддержки начнут ослабевать.

Схожей позиции придерживается директор департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс Дмитрий Царьков. По его мнению, лето пройдет под знаком борьбы между дорогой нефтью и сезонным ростом спроса на иностранную валюту.

Традиционно в июле и августе россияне начинают активнее покупать валюту перед отпускным сезоном. Дополнительное давление на рубль может оказать и конвертация дивидендов в валютные активы после выплат крупными компаниями.

«Риски смещены в сторону умеренного ослабления рубля к концу августа по мере исчерпания эффекта налоговых периодов и возможной коррекции нефтяных цен», — предупреждает Царьков.

Почему цены на нефть и Ормузский пролив влияют на курс евро

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Одним из ключевых факторов для рубля летом 2026 года останется нефтяной рынок.

Сейчас высокие цены на нефть помогают российской валюте, поскольку экспортеры получают больше валютной выручки. Чем выше экспортные доходы, тем больше валюты поступает на рынок и тем стабильнее чувствует себя рубль.

Однако ситуация может измениться в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и восстановления полноценного судоходства через Ормузский пролив.

«Возобновление поставок через Ормузский пролив может привести к снижению нефтяных цен, что негативно скажется на рубле», — считает Бредихин.

Если же напряженность сохранится, дорогая нефть продолжит поддерживать российскую валюту.

Какой курс евро прогнозируют эксперты летом 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

Пока аналитики не ждут резких валютных потрясений, однако допускают постепенное ослабление рубля ближе к концу лета.

эксперт Прогноз курса евро Главные факторы Никита Бредихин 85-95 рублей нефть, снижение ставки ЦБ, сокращение продаж валюты Дмитрий Царьков 83-88 рублей дорогая нефть, дивиденды, сезонный спрос на валюту

По словам Бредихина, летом евро может двигаться в широком диапазоне 85–95 рублей, оставаясь в боковом тренде.

Царьков при этом считает более вероятным сценарий консолидации в районе 83–88 рублей, если нефтяной рынок сохранит текущие позиции.

Стоит ли покупать евро летом 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

Эксперты пока не ожидают повторения резких девальвационных сценариев прошлых лет. Базовый прогноз — плавное ослабление рубля без скачков и паники на валютном рынке.

Тем не менее риски постепенного роста евро ближе к августу действительно увеличиваются. Основные причины:

снижение ключевой ставки;

сокращение продаж валюты ЦБ;

сезонный спрос на валюту;

возможное снижение нефтяных цен.

В такой ситуации покупка валюты летом может оказаться выгоднее, чем осенью, если сценарий умеренного ослабления рубля реализуется.

Главное о курсе евро летом 2026 года

Эксперты пока не ожидают резких валютных шоков летом 2026 года, однако риски постепенного ослабления рубля действительно растут. Главными факторами для валютного рынка останутся цены на нефть, политика ЦБ, сезонный спрос на валюту и ситуация на мировых сырьевых рынках.

Базовый прогноз аналитиков предполагает движение курса евро в диапазоне 83–95 рублей с возможным ослаблением рубля ближе к концу августа.