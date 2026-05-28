Последствия выйдут за пределы: Шойгу — о рисках из-за кризиса на Ближнем Востоке

Шойгу выступил на первом Международном форуме по безопасности. Мероприятие проходит в Подмосковье с 26 по 29 мая.

«Последствия выйдут далеко за пределы Ближнего Востока, спровоцировав многомиллионный поток беженцев. Подобная массовая миграция неизменно является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с организованной преступностью: торговлей оружием и наркотиками, людьми и органами», — сказал Шойгу.

Он добавил, что практически во всех регионах мира в потоках беженцев выявляется перемещение групп террористов. В свое время неконтролируемая миграция стала одним из значимых факторов для появления ИГИЛ.

*Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена.

