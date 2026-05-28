Джанашия заявил, что ЧМ-2026 без России и Грузии неинтересен

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что чемпионат мира 2026 года без сборных России и Грузии будет неинтересным, сообщает Metaratings.ru .

Джанашия также оценил работу Российского футбольного союза по поиску соперников для национальной команды на июньские BetBoom товарищеские матчи.

«Сборная России сыграет с хорошими соперниками в этот раз. Египет — сильная команда по мировым меркам, но лучше бы сборная России сыграла на чемпионате мира. Как и сборная Грузии. Без России и Грузии ЧМ-2026 неинтересный. Наши команды были бы ярким украшением турнира», — сказал Джанашия.

28 мая сборная России проведет матч с Египтом в Каире. 5 июня команда сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня примет сборную Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.