Что будет, если не оплатить штраф ГАИ

В материале РИАМО читайте о сроках оплаты штрафов в ГАИ, о том, что будет, если не оплатить вовремя, и как воспользоваться правом на скидку.

В какие сроки нужно оплатить штрафы ГАИ в 2026 году Фото - © Александр Калугин / Фотобанк Лори Штраф за нарушение правил дорожного движения можно получить с камер или от самого инспектора. Сроки оплаты от этого не меняются – оплатить штраф нужно в течение 70 дней с момента получения постановления. В течение первых 10 дней можно успеть штраф обжаловать, а если заявления не поступило, то есть еще 60 дней на оплату. Согласно статье 32.2 КоАП РФ, штраф можно оплатить в льготный период в 30 дней со скидкой в 25%. Если пропустить срок, то платить придется по полной.

Что будет, если не оплатить штраф вовремя Фото - © Evseev / Фотобанк Лори Если водитель пропустил срок оплаты штрафа, то в дело вступают судебные приставы. Инспекторы уведомят приставов о нарушении, а те, в свою очередь, начнут процедуру принудительного взыскания долга. Не сразу, конечно: сначала должнику придет письмо о еще одном административном правонарушении и штрафе. Согласно статье 20.25 КоАП, если штраф не оплачен вовремя, предусматривается наказание в виде: штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,

административного ареста на срок до 15 суток,

обязательных работ на срок до 50 часов. Так, если изначально штраф составил пять тысяч рублей, то после 70 дней с момента получения постановления он вырастет до 15 тысяч – к самому штрафу добавляется его двукратная сумма. После погашения всех долгов претензий к должнику не будет.

При каком размере штрафа запретят выезд за границу Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори Сопротивляться взысканию долгов не получится. Судебные приставы имеют право на принудительное взыскание, включая списание с банковских карт, арест имущества, если на счетах должника недостаточно средств для погашения. Кроме того, при больших долгах могут лишать водительских прав, временно ограничивать управление автомобилем, ограничивать выезд за границу, если долг по штрафам составляет не менее 30 тысяч рублей и просрочка превышает два месяца. Если долги гасить нечем, то можно обратиться в суд или с ходатайством в ГАИ, чтобы долг можно было оплатить в рассрочку. Но для этого нужно будет собрать справки и доказать, что доходы не позволяют оплатить все и сразу. Кроме того, водители такси рискуют лишиться права работать, если у них есть более трех неоплаченных штрафов, а также если они были повторно в течение одного года лишены водительских прав или получили административный арест за нарушение ПДД.

Как проверять штрафы и оплачивать их вовремя Фото - © Медиасток.рф Штрафы ГАИ проще и надежнее всего проверять в «Госуслугах» или в приложении своего банка. Достаточно внести данные автомобиля, и уведомления будут приходить сами. Там же, в приложении, штраф можно сразу оплатить или оспорить. Можно воспользоваться и сайтами вроде mos.ru, но важно использовать только официальные и проверять их перед тем, как оплачивать.

