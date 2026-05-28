«Хочу мужа, как папа»: психолог объяснил, чем опасен новый женский тренд в Сети

В соцсетях появился женский тренд на поиски мужчины, «чтоб заботился и обеспечивал, как мой папа». Откуда он появился, а также чем могут быть опасны такие установки, рассказал РИАМО психолог Никита Иванов.

Социальные сети разразились очередной волной обсуждений резонансной темы. В центре внимания тезис: «Мой папа меня баловал и обеспечивал, почему я должна выбрать мужчину, который ведет себя иначе?». Пользователи Сети активно принялись обсуждать такую установку для девушек: это поиски «принца на белом коне» или очередная попытка поднять резонанс на ровном месте.

Иванов отметил, что совершенно естественно и правильно, что у человека есть внутренняя планка. Когда девушка не выбирает мужчину, с котором ей будет плохо, страшно, унизительно и некомфортно.

Однако у этого есть обратная сторона, когда это уходит в крайность. Если девушка радикально руководствуется тезисами: «мужчина должен вести себя так же, как мой отец», «если он не обеспечивает меня, значит, не любит», «если он не соответствует этому образу, он мне не подходит», тогда она, сама того не осознавая, ищет не человека, а функцию.

«Проблема не в том, что у девушки есть ожидания. Ожидания в отношениях нужны, важны и естественны. Проблема начинается тогда, когда ожидание становится слишком жестким и неповоротливым критерием. Потому что партнер — не папа и не обязан повторять родительскую роль. Но это, конечно, не значит, что нужно соглашаться на холод, грубость, безответственность или равнодушие. Речь скорее о другом: важно видеть человека целиком», — сказал Иванов.

Он добавил, что просто очередным трендом из соцсетей это назвать сложно. Так как корень проблемы намного глубже, чем просто вопрос о деньгах. Психолог отмечает, что тут речь об ощущениях безопасности, комфорта и покоя, которые были в детстве. Девушка хочет чувствовать заботу, знать, что она любима, может рассчитывать на помощь и поддержку, а не «тащить все на своих плечах».

«Зрелая формулировка могла бы звучать так: „Мне важно, чтобы в отношениях были забота, надежность и щедрость, так я чувствую себя любимой и в безопасности“. Это уже не каприз и не требование „будь как мой папа“. Это осознанный критерий выбора партнера и нормальная взрослая коммуникация. Потому что хорошие отношения строятся не на угадывании, а на том, что люди учатся понимать себя, говорить о важном и договариваться», — заключил Иванов.

