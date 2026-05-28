Жительнице Барнаула отказали в возбуждении уголовного дела после избиения в баре

Жительница Барнаула заявила об отказе в возбуждении уголовного дела после жестокого избиения в местном баре, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» .

Пострадавшая Марина (имя изменено) рассказала, что молодой человек избил ее после сделанного замечания. В результате девушка получила множественные ушибы и гематомы головы и тела, рассечение волосистой части головы, а также смещение позвонка С4.

Девушка разговаривала с молодым человеком. Затем он набросился на Марину, повалил на пол и жестоко избил, нанося удары кулаками и ногами в область головы и тела.

Пострадавшая утверждает, что почти весь день провела в отделе полиции Индустриального района. Правоохранители установили личность подозреваемого, однако сообщили, что дело, вероятно, не будет уголовным.

Затем Марине пришел официальный ответ, что ей было отказано в возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои) в связи с отсутствием события преступления.

Пострадавшая намерена добиваться дальнейшего разбирательства и заявила, что планирует обращаться к прокурору Алтайского края Антону Герману.

«Получается, сейчас каждый может выйти на улицу, избить человека до полусмерти и ему за это ничего не будет?» — возмущается девушка.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.