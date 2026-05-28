19-летнего студента РГГУ обвинили в подготовке теракта. Он не признает вину

Студента РГГУ арестовали в 2025 году за приготовление к вступлению в террористическую организацию. Затем парня обвинили в подготовке теракта в мечети, но он отрицает свою вину, сообщает «Осторожно, новости» .

Близкие 19-летнего парня заявили, что его задержали и поместили под стражу за якобы попытку присоединиться к запрещенному движению. Позднее он стал фигурантом дела о подготовке теракта в мечети и незаконном хранении боеприпасов.

По словам семьи, под эти обвинения молодой человек попал из-за изъятого во время обыска китайского смартфона, в котором хранились координаты схрона с оружием. Сам студент отрицает, что телефон принадлежит ему. По его словам, он не участвовал в подготовке теракта.

Родители парня обращались в различные инстанции с жалобой на пытки сына.

По словам семьи, следователь просила не говорить об этом на суде в обмен на обещание отпустить парня из СИЗО. Но он все еще находится под стражей. В ближайшее время ему предъявят окончательное обвинение, а материалы дела направят в суд.

За то время, пока парень сидит в СИЗО, его мать стала его защитницей. При этом отца пустили к сыну только один раз.

