Точилин оценил матч России с Египтом 28 мая

Александр Точилин положительно оценил работу Российского футбольного союза по поиску соперников для национальной команды.

«Египет — лидер африканского футбола, жду напряженного матча для сборной России. Наличие Салаха в составе говорит много об уровне футбола в команде. Надо, чтобы он поучаствовал в этом матче и проверил наших защитников на прочность. Надеюсь, что тренер сборной Египта не начнет экспериментировать и выпустит его в стартовом составе. Но у Салаха не будет мотивации играть со сборной России в полную силу. Это товарищеская игра. Он как главная звезда может беречь себя», — сказал Точилин.

Сборная России сыграет с Египтом 28 мая в Каире. 5 июня в Волгограде команда встретится с Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде проведет матч против Тринидада и Тобаго.

