Комары радиоактивные? У собак появляются жуткие волдыри после укусов насекомых

Россияне жалуются на жутких комаров, которые агрессивно атакуют их собак во время прогулки. После этого на теле у животных остаются гигантские волдыри.

Одна из пользовательниц Сети рассказала, что вывела своего пса на быструю утреннюю прогулку, а спустя шесть часов собака покрылась сильными высыпаниями. Девушка уверена, что все дело в укусах комаров, которые активизировались из-за дождливой погоды.

«Комары че, радиоактивные что ли сейчас?» — возмутилась она.

Ее поддержали другие пользователи, которые рассказали о подобных случаях. Еще одна девушка рассказала, что волдыри вылезли на теле ее собаки после укусов мошек. Тогда у животного сильно опухли глаза. Собаку пришлось лечить антигистаминными препаратами. Другая пользовательница рассказала, что вдобавок к волдырям у ее питомца сильно полезла шерсть.

Россияне пишут, что у животных появляются подобные жуткие волдыри из-за аллергии на укусы насекомых. Владельцам домашних питомцев порекомендовали в таких случаях обращаться к ветеринару и дать собаке антигистаминные препараты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.