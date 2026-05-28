Движок горячий: водитель в Махачкале закрыл пассажирку в маршрутке и намекал на секс

Водитель маршрутки в Махачкале домогался пассажирки. Он запер ее внутри машины и предлагал провести время вместе, сообщает Mash Gor .

49-летняя женщина ехала в общественном транспорте и даже не подозревала, чем все обернется. В какой-то момент все попутчики вышли и она осталась в салоне одна. Тогда водитель решил познакомиться с ней.

Он начал проявлять знаки внимания, делала намеки на интим. Когда женщина решила выйти на остановке, мужчина заблокировал дверь и не выпустил ее. Тогда пассажирка вызвала полицию.

Правоохранители освободили заложницу, а водителя задержали. СК проводит проверку по статье о незаконном лишении свободы.

