Столичные росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в розыск

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали в центре столицы гражданина, числящегося в федеральном розыске, передает пресс-служба ведомства.

Патрулируя вверенную территорию, правоохранители получили информацию, что в одном из административных зданий прихрамового комплекса в районе Малого Трехсвятительного переулка находится гражданин, скрывающийся от правосудия. Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны быстро обнаружили и задержали 40-летнего уроженца республики Марий Эл. Выяснилось, что он разыскивается в рамках уголовного дела о тайном хищении.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.