Глава Клина доложил губернатору Подмосковья о помощи участникам СВО

Помощь участникам специальной военной операции — важное направление работы властей в Клину. Об этом глава округа Василий Власов рассказал губернатору региона Андрею Воробьеву, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев провел рабочую встречу с Власовым. Они обсудили множество вопросов, среди которых ЖКХ, привлечение инвестиций, поддержка семей участников СВО и т. д.

Как рассказал Власов, регулярно в зону спецоперации доставляются гуманитарные грузы — продукты питания, медикаменты, вещи. Отправлено 10 тыс. тонн.

По словам главы, за каждым участником СВО и его семьей закреплены координаторы, оказывающие поддержку и помощь в решении различных вопросов. В конце апреля в Клинской больнице запустили бассейн, где бойцы и ветераны спецоперации бесплатно проходят реабилитацию.

Еще одна ключевая задача, которую обсудили на встрече, — привлечение инвестиций. В округе работают 300 крупных и средних предприятий, более 5,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В 2025 году объем инвестиций был 16,8 млрд рублей. В 2026 году планируется преодолеть рубеж 17 млрд рублей, в том числе за счет развития двух индустриальных парков.

«На территории нашего округа также успешно функционируют 8 сельскохозяйственных предприятий. Одно из крупнейших — агроферма „Елгозинское“, поголовье составляет около 600 голов. Сейчас там проводится полномасштабная модернизация, инвестиции в проект — порядка 3,2 млрд рублей. Ожидается, что поголовье увеличится на 800 голов», — добавил глава.

Ранее Воробьев напомнил Власову, что они уже говорили о том, что важно сформировать команду, чтобы ключевые приоритеты, обозначенные и в указах президента, и в пожеланиях жителей, были реализованы.

«Перемены должны быть заметны», — подчеркнул Воробьев.

