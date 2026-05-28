Андрей Воробьев обсудил с главой Клина Василием Власовым вопросы ЖКХ

Власов возглавил округ в феврале. На встрече с губернатором обсуждались приоритетные задачи развития Клина — модернизация социальной, дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечение инвестиций, поддержка семей участников СВО, создание комфортной городской среды.

«Вы уже несколько месяцев возглавляете городской округ Клин. Мы говорили о том, что важно сформировать команду, чтобы ключевые приоритеты, обозначенные и в указах президента, и в пожеланиях жителей, были реализованы. Перемены должны быть заметны. Расскажите об основных направлениях работы, которыми вы сегодня занимаетесь», — сказал Воробьев.

Один из ключевых обсуждаемых вопросов — сфера ЖКХ. В рамках концессии с «Газпром теплоэнерго МО» за последние два года в округе проведены работы на 81 объекте, качество и надежность услуг затронуло 87 тыс. жителей — свыше 50% населения (127 тыс.).

В планах на этот год реконструировать 11 котельных, построить 3 блочно-модульных котельных (БМК), ввести в эксплуатацию два центральных тепловых пункта (ЦТП), обновить семь участков тепловых сетей общей длиной около 38 км.

«К 1 августа будет демонтировано 9 км надземного трубопровода. Это позволит устранить устаревшие и небезопасные конструкции, снизить риски аварий на коммунальных сетях и существенно повысить эффективность функционирования всей системы отопления города. Кроме того, мы договорились с коллегами по поводу дальнейшего благоустройства участков теплотрасс — эта работа на моем личном контроле», — уточнил Власов.

