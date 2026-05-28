Андрею Воробьеву доложили об обновлении спортобъекта, школ и детсада в Клину

В городском округе Клин до конца 2026 года планируют обновить школу олимпийского резерва, две школы и детский сад, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Клина Василием Власовым. Они обсудили множество вопросов, среди которых ЖКХ, привлечение инвестиций, поддержка семей участников СВО и т. д.

Здравоохранение

Клинская больница обслуживает около 130 тыс. жителей, включая 25 тыс. детей. В ее структуре — пять поликлиник, 22 фельдшерско-акушерских пункта, пять врачебных амбулаторий, два центра здоровья, два консультативно-диагностических центра, женская консультация и центр амбулаторной онкопомощи.

В феврале открыли ФАП в деревне Мисирево. Сейчас в округе обновляют операционный блок на улице Победы, эти работы планируют завершить до конца 2026 года.

Спорт и образование

В муниципалитете ведется модернизация объектов образования и спорта.

«У нас 49 детских садов и 35 школ. Сейчас в программе капремонта — две школы и один садик, которые мы должны открыть к началу следующего учебного года. Это гимназия № 15 имени К.Д. Ушинского и ее дошкольное отделение (Бородинский проезд, 12а), а также лицей № 10 имени Д.И. Менделеева», — отметил глава.

В спортивной сфере в этом месяце после капремонта открыли стадион «Строитель». Там уже провели матч между легендами футбола и местными жителями в рамках проекта «Выходи во двор».

Еще до конца года планируется завершить реконструкцию Клинской спортшколы олимпийского резерва — старейшей в регионе, которая воспитала множество известных отечественных спортсменов.

Благоустройство «Государевой дороги»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Власов рассказал Воробьеву о ходе реализации крупнейшего проекта в сфере благоустройства — «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту».

«Это победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас планируется обустройство торговых рядов, улицы Ленина, замена плиточного покрытия. Здесь будет создан исторический маршрут для прогулок, сочетающий культурное наследие и современную инфраструктуру», — сказал глава.

Он уточнил, что программа двухлетняя: в 2026 году — проектирование, а все работы будут проводиться в 2027 году.

Кроме того, в этом году в округе благоустроят несколько других объектов. В Сестрорецком парке появится современный спорткластер, а в поселке Нарынка — небольшая зона отдыха с ландшафтным дизайном и скульптурами оленей. Еще запланировано обновить шесть детских площадок, пять дворовых территорий и 10 «народных троп».

