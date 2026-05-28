Салфетки, измазанные какашками, напихали в почтовый ящик жителям Татарстана

Жители одного из домов на улице Интернациональной обнаружили в почтовом ящике салфетки, измазанные какашками, сообщает Mash Iptash .

Конфликт в многоквартирном доме начал назревать, когда дети стали кататься по улицам на самокатах и велосипедах. Но колясочной в доме нет, а таскать транспорт по этажам ребята не хотят.

Дети начали оставлять велосипеды и самокаты под лестницей на первом этаже или около почтовых ящиков. Взрослые стали спотыкаться, кто-то из жителей даже падал и ломал руки-ноги.

После этого в доме началась война. Одни выкидывают велосипеды на улицу и матерят соседей в чате, другие заносят транспорт обратно и отбиваются от нападок.

Но вот недавно прилетело тем, кто вообще держит нейтралитет. Мирной третьей стороне в почтовый ящик закинули салфетки с фекалиями и матерной надписью.

