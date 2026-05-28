Когда хочется снова побыть ребенком: топ-7 лагерей для взрослых в России

В детстве поездки в лагерь часто казались нам скучной рутиной: бесконечные линейки, ранние подъемы, обязательный тихий час и подготовка к выступлениям. Но спустя годы мы вспоминаем это время с теплотой и легкой грустью по беззаботным дням. Хорошая новость: вернуться в атмосферу юности можно и во взрослом возрасте.

В материале РИАМО — 7 интересных вариантов, где можно перегрузиться, завести друзей и почувствовать себя ребенком.

1. «Взрослый Малый»: пространство, где официально разрешено быть ребенком

Где находится: Подмосковье

Ориентировочная цена: 19 000 ₽ (за 3 дня)

Этот лагерь — настоящий оазис для тех, кто ищет качественной эмоциональной разрядки. Основная философия проекта строится на том, что игра — лучший способ справиться с рутиной. Здесь не просто отдыхают, здесь проживают маленькую жизнь, наполненную смехом и новыми знакомствами.

Одной из главных фишек «Взрослого Малого» является глубокая концептуальность каждой смены. Организаторы не ограничиваются стандартными активностями, а создают полноценные иммерсивные миры. Каждая поездка — это новая история, вдохновленная культовыми фильмами, целыми эпохами или сказочными сюжетами. Программа продумана до мелочей: от классических игр на сплочение, которые мгновенно разбивают лед между незнакомцами, до интеллектуальных квизов и захватывающих квестов, заставляющих включить смекалку.

Смены длятся в среднем три дня — этого хватит, чтобы как следует перезагрузиться и отдохнуть. Смены проходят на базе отдыха «Зеленый городок», которая сочетает в себе очарование природы и привычные городские удобства. Для тех, кто даже в условиях лагеря не готов идти на компромиссы в вопросах удобства, на той же территории расположен парк-отель Rosendorf. Это опция с повышенным уровнем комфорта: более изысканные интерьеры и сервис, который удовлетворит самых требовательных гостей.

2. 1642camp: песни у костра, походы, занятия йогой и любования водами Байкала

Где находится: у озера Байкал

Ориентировочная цена: от 95 000 (за 5 дней)

Это удивительно душевный проект на берегу Байкала, рожденный благодаря инициативе отца и дочери, которые решили создать пространство для максимально искренней и глубокой перезагрузки. Здесь царит по-настоящему семейная, доверительная атмосфера, где каждый взрослый может на время отложить статусную одежду и серьезное лицо, чтобы заняться вещами, на которые в обычной жизни вечно не хватает времени. В этом месте гармонично переплетаются активный отдых и творческое самовыражение: гости с удовольствием строят настоящие шалаши в лесу, ставят самодеятельные спектакли, организуют импровизированные выставки и устраивают уютные кинопоказы прямо под открытым звездным небом.

Программа лагеря составлена так, чтобы никто не чувствовал скуки, но и не испытывал давления — вы можете отправиться в поход по заповедным тропам тайги, азартно поиграть в лапту, встретить рассвет на занятиях йогой или просто часами любоваться магической красотой байкальских вод. Вечера здесь традиционно проходят у костра под звуки гитары и душевные песни, плавно перетекая в веселые дискотеки, что позволяет гостям быстро найти новых друзей и почувствовать ту самую беззаботность, за которую мы так любили каникулы в детстве. Это идеальное место, чтобы «заземлиться», сменить обстановку на таежные пейзажи и вернуться в город с полным запасом внутренних сил.

3. Продленка: хулиганская ностальгия для миллениалов

Где находится: Московская область

Ориентировочная цена: 59 000 ₽ (за 4 дня)

Создатели «Продленки» делают ставку на стопроцентное воссоздание атмосферы советского или постсоветского детства, но с поправкой на возраст участников. Здесь все по-настоящему: вас заселяют в строго раздельные «мальчишеские» и «девчачьи» комнаты, заставляют заполнять рукописные анкеты, участвовать в конкурсах самодеятельности и слушаться строгих вожатых.

Но самое веселое — это легальный дух бунтарства. На мелкие нарушения правил вожатые смотрят сквозь пальцы. Главное — делать всё тайно. Можно по старой памяти прятаться в кустах перед вечерней дискотекой, втайне целоваться за корпусом или открывать форточку настежь. Домой за такое не выгонят, но если вас поймают с поличным, это снизит общий рейтинг любимого отряда.

4. Будь в форме: похудение, походы, восстановление организма

Где находится: Крым

Ориентировочная цена: от 50 000 (за размещение в двухместном номере на 7 ночей/8 дней)

Оздоровительный лагерь «Будь в форме» представляет собой уникальное сочетание фитнес-интенсива и полноценного курортного отдыха на живописном побережье Черного моря в Крыму. Основная концепция проекта заключается в мягком и экологичном приобщении участников к здоровому образу жизни без изнурительного стресса для организма. Главный акцент здесь сделан на активном движении: гостей ждут разнообразные тренировки и увлекательные походы по горным и прибрежным тропам, которые проходят налегке, без тяжелых рюкзаков за спиной, что позволяет полностью сосредоточиться на красоте окружающей природы.

В лагере разработаны специальные омолаживающие программы и курсы по коррекции веса, однако они реализуются через формирование правильных привычек и сбалансированный режим, а не через жесткие ограничения. Благодаря дружелюбной и поддерживающей атмосфере, участники не просто работают над своим телом, но и находят новых единомышленников, отдыхая в кругу близких по духу людей. Это идеальное место для тех, кто хочет перезагрузить привычный ритм жизни, избавиться от лишнего и вернуться домой не только постройневшим, но и по-настоящему отдохнувшим душой.

5. 20-30camp: концептуальный отдых и новые роли

Где находится: Подмосковье, Ленинградская область, Карелия, Кавказ, Иваново

Ориентировочная цена: от 34 000 ₽

Этот лагерь работает в двух форматах: быстрые туры выходного дня и полноценные смены длиной от 5 до 7 дней. Организаторы не просто развлекают гостей, а дают им пережить уникальный «опыт». Каждая смена посвящена конкретной теме: от уютной деревенской жизни и яхтинга до обучения диджеингу, прокачки навыков публичных выступлений или разбора психологии отношений.

При этом классические атрибуты детского отдыха никуда не делись. Участников ждут раздельное проживание для мужчин и женщин, чуткие вожатые, зажигательные дискотеки и душевные вечерние «свечки», на которых принято делиться мыслями за день. Комьюнити лагеря очень дружное: многие возвращаются сюда из сезона в сезон, а некоторые постоянные клиенты со временем сами сдают экзамены и становятся вожатыми.

6. Rекреация: камерное искусство в уединенных особняках

Где находится: Сочи, Подмосковье

Ориентировочная цена: от 55 000 ₽ (за 5 дней)

«Rекреация» позиционирует себя не столько как лагерь, сколько как теплое творческое сообщество единомышленников (арт-ретрит). Заезды проходят в камерном формате: группа состоит всего из 20 человек, а в качестве локации выбираются просторные, красивые загородные особняки на природе. Здесь много свободного пространства, чтобы каждый гость мог побыть наедине со своими мыслями и насладиться тишиной.

Программа ориентирована на искусство и созидание: каждый день можно пробовать себя в вокале, живописи, актерском мастерстве или кастомизации одежды. Организаторы уделяют огромное внимание комфорту и гастрономии. В стоимость путевки включено полноценное сбалансированное питание, в котором предусмотрено разнообразное меню для вегетарианцев.

7. Станция Смена: идеальный коворкинг на природе

Где находится: Ярославская область (город Мышкин), Калининградская область, а также зарубежные локации

Ориентировочная цена: от 53 000 ₽ (за 9 дней в Мышкине)

Этот проект создан специально для фрилансеров и удаленщиков, которые мечтают сменить обстановку, но не могут бросить рабочие задачи ради полноценного отпуска. «Станция Смена» объединяет небольшие группы по 10–15 человек в одном большом комфортном доме. Выезды проходят как в России, так и в живописных точках мира: в Грузии, Португалии, Марокко или на Бали.

Главное правило лагеря — вы обязаны продолжать работать. В течение дня выделяются фиксированные часы для тишины и выполнения рабочих обязанностей в коворкинге. А вот свободное время посвящено нетворкингу и развитию сообщества. Участники проводят мастермайнды, презентуют свои проекты, обмениваются опытом, слушают лекции, устраивают кулинарные вечера и вместе изучают новые города.