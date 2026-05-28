«Папа Гриб» владел сайтом с детским порно и оправдывал теракты в России

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который оправдывал теракты в России. Вскоре выяснилось, что он также является создателем сайта с детской порнографией, сообщает РЕН ТВ .

Извращенец был известен в интернете как «Папа Гриб». По данным правоохранителей, он сидел в антироссийских чатах и оправдывал теракты в России. Также мужчина призывал к убийству людей по национальному признаку.

После задержания вскрылся еще один жуткий факт — мужчина оказался владельцем сайта с детской порнографией, где публиковались видео с насилием и проходило общение с педофилами.

При обыске дома у него нашли большую коллекцию порнографических материалов с детьми. В том числе видео с несовершеннолетними младше семи лет.

Возбуждены уголовные дела по статьям о призывах к террористической и экстремистской деятельности. Правоохранители устанавливают, причастен ли мужчина к различным делам о педофилии.

