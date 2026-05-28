В Британии продают роскошный особняк со скрытой пещерой Бэтмена

Эксперт по приложениям Сергей Фроловичев продает свой особняк на севере Лондона. Внутри есть бассейн, который превращается в танцпол, а также сеть скрытых пещер, напоминающих укрытия Бэтмена. Об этом пишет The Sun .

Стоимость особняка — 30 млн фунтов стерлингов (почти 3 млрд рублей). За пять лет предприниматель потратил 15 млн фунтов стерлингов, чтобы превратить подвал в секретное убежище. Вдохновил бизнесмена на этот поступок фильм «Темный рыцарь».

Попасть в «пещеру» Фроловичева можно по потайной лестнице, спрятанной под половицами. По коридору с витринами гость попадает в основную комнату — мастерскую. Всего в доме шесть гостиных, есть коктейль-бар в игровой комнате, а в главной спальне — две ванные и гардеробные.

Примечательно, что бассейн в «особняке Брюса Уэйна» можно быстро осушить и превратить в танцпол. Для хранения «бэтмобиля» предусмотрен автоподъемник.

