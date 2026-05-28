В Днепре бомж затащил в заброшенный дом мальчика 11 лет, изнасиловал и убил

Мальчик ушел гулять днем 26 мая. Вечером тот же день он позвонил бабушке и сказал, что останется у друга, но домой так и не попал. По словам очевидцев, его видели в компании неизвестного мужчины. Полиция оперативно начала поиски подростка.

При осмотре заброшенного здания силовики нашли тело со связанными за спиной руками. Кроме того, следствие считает вероятным факт изнасилования.

Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Ему инкриминируют п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего).

