Массовый сбой произошел в соцсети «ВКонтакте»

Пользователи в четверг утром пожаловались на массовый сбой в работе отечественной социальной сети «ВКонтакте», сообщает detector404.ru .

Наибольшее число жалоб о сбое в работе соцсети зафиксировано в Новгородской, Ивановской, Калужской, и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

56% пользователей пожаловались на сбой сайте, 13% — на оповещения, 12% — на общий сбой, 9% — на сбой мобильного приложения и 6% — на сбой сервиса.

При этом пользователи жаловались на то, что удалились сообщества. С такими проблемами столкнулись администраторы групп.

