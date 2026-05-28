Овчинский: торгово-офисное здание построили в Нагорном районе Москвы

В Нагорном районе на юге Москвы закончилось строительство современного общественного центра многофункционального формата. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Комплекс под названием «Электролитный» расположен в 3 минутах пешком от станции метро «Нагорная» по адресу: Электролитный проезд, дом № 5.

По словам Овчинского, здание переменной этажности имеет общую площадь 25,2 тыс. кв. м.

«Новый объект, гармонично объединяя офисные, торговые и общественные пространства, станет значимым центром притяжения для москвичей. В здании шесть наземных уровней и один подземный. Деловой центр спроектирован с упором на публичную функцию: здесь обустроены места для отдыха, повседневных услуг и питания. На первых двух этажах компактно размещена зона торговли, а уровни с третьего по шестой отданы под офисы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Он добавил, что на третьем этаже для посетителей работает фудкорт с обеденным залом на 200 мест, а также производственными и вспомогательными помещениями. После ввода торгово-офисного центра в эксплуатацию в районе появится 200 рабочих мест.

Фасады, обращенные к магистрали, выполнены с большим объемом витражного остекления и полупрозрачных стеклопакетов, что придает зданию легкость и светопроницаемость. Северный и восточный фасады, выходящие на соседнюю застройку, решены более лаконично — с использованием современных сэндвич-панелей. Входные группы акцентированы облицовкой из полированного гранита, а цоколь отделан композитными панелями.

Для комфорта сотрудников и посетителей торгово-офисного центра создана разветвленная парковочная инфраструктура на 350 машино-мест. Из них 227 мест обустроены на открытой стоянке в границах земельного участка, а еще 123 машино-места расположены на подземном этаже, который также обеспечивает парковку для офисной части здания. На всех стоянках выделены специализированные места для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Значительное внимание уделено благоустройству окружающей территории. На участке проложены удобные подъездные пути, тротуары с асфальтобетонным покрытием, разбиты газоны и смонтировано наружное освещение. Для маломобильных групп граждан предусмотрены пониженные бордюры. Продуманная схема организации движения включает кольцевой объезд вокруг здания и отдельные въезды для посетителей и служебного транспорта.

Новый общественный центр не только стал украшением района, но и подарил городу современное публичное пространство с продуманной логистикой, выразительной архитектурой и удобной средой для людей.

Застройщиком проекта выступило ООО «ИНТЕЛСТАР ГРАНД», группа компаний «Ташир».

Ранее Овчинский сообщил, что в программу реновации включили 378 домов на юге столицы, из них 53 — в Нагорном районе.

Комфортные новостройки возводятся на месте снесенных старых домов. Например, на Криворожской улице строят дом площадью почти 60 тыс. кв. м под 642 квартиры.