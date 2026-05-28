В Ликино-Дулеве завершается благоустройство ЛИАЗ-парка

сегодня в 11:51

В рамках Народной программы «Единой России» в Ликино-Дулеве продолжаются работы по благоустройству ЛИАЗ-парка. Территория постепенно превращается в современное общественное пространство для отдыха и прогулок, сообщает пресс-служба партии.

В настоящее время работы находятся на завершающем этапе. В парке уже появились новые зоны отдыха и прогулочные маршруты.

Одним из этапов благоустройства стало устройство газона с применением технологии гидропосева — современного способа озеленения, позволяющего создать плотное и устойчивое травяное покрытие.

Также продолжается обновление библиотеки, которая станет частью единой общественной территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.