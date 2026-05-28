На Поклонной горе прошел торжественный выпуск сотрудников Росгвардии

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Николай Солдатенко, заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве полковник полиции Юрий Карасев, руководящий и командно-преподавательский состав Центра профподготовки, представители духовенства и ветеранских организаций, а также родственники выпускников.

Торжество прошло у стен Музея Победы на Поклонной горе, что особенно символично в год 10-летия образования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Поздравляя слушателей со значимым событием в профессиональной деятельности, заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Николай Солдатенко подчеркнул, что вневедомственная охрана — основа внутренней безопасности страны и на плечах ее сотрудников лежит большая ответственность за обеспечение общественной безопасности не только в Москве и Подмосковье, но по всей России.

Более 150 росгвардейцев, успешно завершивших курс обучения, изучили теоретические основы криминалистики, правовую, психологическую и медицинскую подготовку, закрепляя полученные знания на практике. Особое внимание во время обучения уделялось освоению законодательной базы и практике, связанной с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также физической подготовке и приемам рукопашного боя.

После сдачи экзаменов по всем дисциплинам, на психологической полосе препятствий проводилась проверка практических навыков росгвардейцев решительно действовать в нестандартных ситуациях.

В завершение торжественного мероприятия всем выпускникам были вручены свидетельства об окончании обучения, а особо отличившимся — грамоты и памятные подарки.