Заморозки вернулись в Центральную Россию

Похолодание в столичном регионе выходит на свой максимум — прошлой ночью в Центральную Россию вернулись заморозки. Всего в ЦФО осталось две холодные ночи, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Циклон постепенно отступает, но атмосферное давление растет, поэтому в облаках будет больше прояснений. Все это приводит к ночным похолоданиям.

Прошлой ночью заморозки зафиксировали в Костромской области — -0,3°. Почти до +1° опускалась температура в Ивановской области, ниже +2° зафиксировали в Ярославской области.

В Черустях, на полюсе холода Подмосковья, было +3°. Этой ночью в Москве ожидается +4°…+6°, по области — +2°…+7°. Днем в пятницу в столице будет +10°…+12°, в области — +8°…+13°.

В ночь на субботу в Москве также будет +4°…+6°, а в Московской области до +1°…+6°. Заморозки будут зафиксированы в Шатуре, Волоколамске и Шаховской.

