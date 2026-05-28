Более 2,5 тыс танцоров со всей России приняли участие в Кубке «Главы Ленинского городского округа»

Во Дворце спорта «Видное» состоялись масштабные 16-е чемпионаты и первенства Ленинского городского округа по танцевальному спорту на Кубок «Главы Ленинского городского округа». Всероссийские соревнования объединили более 1,5 тысяч профессиональных спортсменов класса «Е» и выше, а также свыше 1000 начинающих танцоров. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» одержали победу в шести категориях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Танцевальный спорт развивает не только физическую силу, но и учит грации, дисциплине, красоте. Вся наша команда приложила максимум усилий, чтобы организовать этот праздник. Отрадно, что Кубок „Главы Ленинского городского округа“ за шестнадцать лет стал настоящим спортивным брендом и ежегодно собирает лучших представителей танцевального сообщества со всей России на нашей гостеприимной земле. Мы искренне гордимся тем, что наши воспитанники не просто достойно выступили в условиях серьезнейшей конкуренции, но и завоевали золото», — приводятся в сообщении слова руководителя танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс», соорганизатора турнира, члена комитета ФТСАРР Игоря Турукина.

Сообщается, что двухдневные состязания проходили одновременно на четырех площадках — в большом и тренировочном залах Дворца спорта. География участников охватила более 35 регионов и 56 городов страны, включая Хабаровский край, Тюмень, Новосибирск, Ленинградскую и Владимирскую область. Всего свои команды представили около 200 танцевальных клубов со всей России. Нововведением этого года стали зрелищные официальные соревнования в дисциплине «Про-Ам» (выступление пары профессионального тренера и ученика-любителя), которые собрали более 60 пар.

В пресс-службе добавили, что в этом году турнир впервые получил статус официальных квалификационных соревнований Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла и вошел в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Традиционный турнир на Кубок «Главы Ленинского городского округа» по танцевальному спорту проводится ежегодно на протяжении 16 лет. Соревнования направлены на популяризацию здорового образа жизни, поддержку спорта высших достижений и выявление сильнейших молодых талантов региона для их дальнейшего участия в областных и всероссийских первенствах.

