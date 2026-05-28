Виновник ДТП живет своей жизнью: пострадавшей нужна операция за 3 млн

Жительнице Подмосковья требуется дорогостоящая операция после ДТП из-за лихача за рулем. При этом молодой человек продолжает жить своей беззаботной жизнью.

Пострадавшая Анжелика (имя изменено) рассказала, что страшная авария произошла летом 2019 года.

«Мы готовились к выпускному. Экзамены были сданы, впереди был наш торжественный бал, мы выбирали платья и строили планы на будущее», — написала девушка в соцсетях.

По ее словам, друзья предложили девушке поехать на речку. За рулем белого Mitsubishi Lancer был Андрей (имя изменено). При разрешенной на серпантине скорости в 40 км/ч Андрей ехал 120 и в повороты входил на ручнике, пытаясь дрифтить. На третьем повороте отказали тормоза, и автомобиль вылетел с дороги. Сложенные в горку спиленные деревья стали трамплином для легковушки.

При этом Анжелика утверждает, что видео ДТП даже не прикрепили к уголовному делу. Андрей отрицал свою вину, а его семья якобы подкупила следователя и прокурора. Дело было оперативно закрыто. Молодому человеку купили новый автомобиль, он продолжает беззаботную жизнь.

Анжелика добавила, что врачи диагностировали у нее ушиб мозга. Она была вынуждена заново учиться ходить и есть. Девушка прячет большой шрам на лбу за волосами, ее мучают мигрени, она теряет сознание из-за пережатых сосудов. Через три года после аварии выяснилось, что во время удара треснул челюстной сустав, который начал разрушаться. Анжелике перекосило лицо, а для исправления необходима операция стоимостью около 3 млн рублей. При этом семья Михаила не оказала никакой поддержки в лечении.

