Более 1500 жителей приняли участие в городском квесте «Город пЕРемен» в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялся масштабный городской квест «Город пЕРемен», объединивший более 1500 участников. На старт вышли 340 команд, из которых 180 успешно дошли до финиша, а десять лучших получили сертификаты и памятные подарки. В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков и глава Ленинского округа Станислав Каторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Очень важно, чтобы жители, проходя этот квест, видели новые локации, созданные по их обращениям. В округе реализовано более 200 масштабных проектов — строительство школ и детских садов, благоустройство парков и общественных пространств. Сегодня участники смогли не просто услышать об этом, а увидеть все своими глазами», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что организаторы подготовили более 100 точек, разделив город на четыре игровые зоны. Участников ждали 80 основных заданий, включавших поиск объектов и выполнение задач на месте. На маршруте работали интерактивные площадки с аниматорами в костюмах, тематические фотозоны, а также фотозадания. Основу маршрута составили благоустроенные общественные пространства Видного — набережная Малого Тарычевского пруда, Центральный парк, скейт-парк и другие обновленные территории города.

«Не всегда можно оценить весь объем преобразований. Такой квест помогает наглядно показать, как меняется город: появляются благоустроенные пространства, новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты», — добавил депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков.

В пресс-службе добавили, что участниками квеста стали активные жители округа, представители администрации, педагоги и ученики, депутатский корпус, активная молодежь, активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья», члены местной Ассоциации ветеранов СВО, а также команды из других городов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.