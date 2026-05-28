В Ленинском округе состоялось вручение Литературной премии им поэта Евгения Зубова

В Центральной библиотеке в городе Видное состоялась торжественная церемония вручения Литературной премии имени поэта Евгения Зубова. В этом году премия вручается уже в 20-й раз и за годы своего существования стала значимым культурным событием, объединяющим авторов из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Я очень рад, что жители Ленинского городского округа бережно хранят память о своих талантливых земляках. Премия имени Евгения Зубова начиналась как муниципальная, затем стала областной, а с 2022 года приобрела всероссийский статус. Сегодня в ней участвуют писатели со всей России. Благодаря таким премиям мы открываем новые таланты, поддерживаем писательский труд и сохраняем литературные традиции», — отметил Председатель Правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов.

Уточняется, что в этом году лауреатами Литературной премии имени Евгения Зубова стали поэты, прозаики, журналисты, краеведы, переводчики и руководители литературных объединений из Видного, Москвы, Дмитрова и Лобни. Премия присуждалась в нескольких номинациях, в том числе за вклад в развитие литературной жизни Ленинского городского округа, значительные творческие достижения, успехи молодых авторов, успехи, достигнутые литературными объединениями и студиями, достижения в жанре поэтической миниатюры, а также за произведения, посвященные малой родине.

«Хочу поздравить всех жителей Ленинского городского округа с этим литературным праздником. Премия уже более двух десятилетий поддерживает традиции, развивает культурную среду и сохраняет уважение к литературе как основе духовного развития общества. Это важная работа, которая объединяет поколения и помогает воспитывать уважение к истории и культуре страны», — отметил депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников.

В пресс-службе добавили, что город Видное уже четыре года носит почетное звание «Литературный город России». За все время существования премии ее лауреатами стали 129 человек, среди которых — взрослые и молодые литераторы, руководители подмосковных литературных объединений, представители общественных организаций и работники учреждений культуры, внесшие вклад в развитие литературной жизни Ленинского городского округа и других муниципалитетов Московской области.

