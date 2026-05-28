Оправдываются? Плющенко показал прыжки сына после провального проката с Биланом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал видео тренировки своего сына Александра после провального выступления на премии РУ.ТВ под песню Димы Билана. Пользователи Сети решили, что семья Плющенко в очередной раз пытается оправдаться, но другие поддержали восходящую звезду фигурного катания.

На опубликованных в Сети кадрах 13-летний Плющенко демонстрирует прыжковые элементы. Отец лично комментирует прокат сына и хвалит его.

«Ньюсмейкер прошлой недели раскатывает новые коньки к новому сезону», — подписал видео фигурист.

Пользователи Сети решили, что новым видео Плющенко попытался оправдаться после провального выступления сына под песню «Гладиатор» Димы Билана. Мальчик попытался повторить выступление отца на «Евровидении – 2008», но зрители не оценили его спортивных успехов.

Однако другая часть аудитории встала на сторону молодого спортсмена. Они отметили, что все дело было в ограниченном пространстве и синтетическом льду, ведь на нем кататься гораздо сложнее. Одна из компаний, которая производит такой лед, даже предложила юному спортсмену встать на их продукцию, прокатиться и показать, что качество имеет значение.

Ранее стало известно, что 13-летний Гном Гномыч меняет спортивное гражданство, он будет представлять сборную Азербайджана. Фигурист почти не выступал в последнем сезоне, тренировался в академии отца, в нацсборной не состоял.

Плющенко отметил, что ему выдали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он уточнил, что переход был одобрен исполкомом федерации фигурного катания России.

«Я был и остаюсь русским <…> Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — сказал Александр.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.