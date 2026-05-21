Сын фигуриста Плющенко переходит в сборную Азербайджана

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство, он будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает РИА Новости .

Он известен подписчикам в соцсетях прозвищем Гном Гномыч. Из-за амбициозных планов и постоянного выхода в свет с родителями он стал самым популярным фигуристом-одиночником России.

При этом его прогресс в фигурном катании не был столь стремительным, как увеличение его популярности. Александр старательный фигурист хорошего уровня. Но сейчас его сверстники прыгают по два четверных и готовятся штурмовать новые вершины, сын звездных родителей только присматривается к сложным прыжкам и ограничивается стабилизацией тройных. В таком свете место в сборной страны ему не достанется.

Спортсмен сейчас стал интересным по части хореографии. От него можно ждать интересных образов и плавных рук. Возможно, именно так он и будет развиваться, но прыжковая конкуренция за место в команде очень сильная.

Переход Плющенко-младшего провели грамотно. Фигурист почти не выступал в последнем сезоне, тренировался в академии отца, в нацсборной не состоял.

Для Азербайджана Александр — довольно ценное приобретение. У страны есть желание создать конкурентную сборную.

Кроме того, в команду Азербайджана перешла россиянка Вероника Жилина.

